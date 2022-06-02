بعد اعتماد اتحاد القدم.. بدء عمل اللجنة التأسيسية لقانون اللعب المالي العادل

ووضعت اللجنة جدولًا زمنيًا لتنفيذ الخطط والأهداف بشكل تدريجي على مدى الأعوام الـ3 المقبلة؛ لمنح الأندية الوقت اللازم للتكيف مع المرحلة الجديدة التي ستبدأ بدراسة وتحليل القوائم المالية للأندية الصادرة في 30 يونيو الجاري، واستخراج المؤشرات المالية التي تتركز على النحو التالي:

1- تحديد نسبة عجز مسموح به لا يتم تجاوزها على أن تنخفض هذه النسبة تدريجيًا بشكل سنوي، على أن يتم تحديدها لاحقًا بعد دراسة وتحليل القوائم المالية للأندية.

2ـ تحديد نسبة الرواتب والمصاريف المتعلقة بنشاط كرة القدم بحيث لا تتجاوز نسبة معينة من إيرادات النادي، على أن يتم تحديدها لاحقًا بعد دراسة وتحليل القوائم المالية للأندية.