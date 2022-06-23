بعد الثلاثية .. الرائد ينعش آماله بالبقاء ويعقد أوضاع الأهلي بالهبوط

أنعش فريق الرائد الأول لكرة القدم من آماله بالبقاء في دوري المحترفين بعد فوزه الكبير على مضيفه الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف لتتعقد أوضاع الأخير في الهبوط إلى الدرجة الأولى وذلك في اللقاء الذي أُقيم مساء يوم الخميس على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة لحساب منافسات الجولة 29 وما قبل الأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.