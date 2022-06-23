بعد الثلاثية .. الرائد ينعش آماله بالبقاء ويعقد أوضاع الأهلي بالهبوط

أنعش فريق الرائد الأول لكرة القدم من آماله بالبقاء في دوري المحترفين بعد فوزه الكبير على مضيفه الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف لتتعقد أوضاع الأخير في الهبوط إلى الدرجة الأولى وذلك في اللقاء الذي أُقيم مساء يوم الخميس على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة لحساب منافسات الجولة 29 وما قبل الأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
بهذه النتيجة صعد الرائد إلى المركز الثاني عشر بـ33 نقطة بينما تجمد رصيد الأهلي عند 31 نقطة احتل من خلالها المركز الرابع عشر أول المراكز المؤهلة إلى دوري الدرجة الأولى.
بادر الضيوف إلى افتتاح التسجيل قبل نهاية الشوط الأول بدقيقتين عبر المدافع عقيل بلغيث بعد أن تابع رأسية كريم البركاوي بقدمه في شباك الحارس محمد الربيعي.
وفي وقت كان فيه الأهلي يبحث عن هدف التعديل نجح فريق الرائد في مباغتة أصحاب الضيافة بتسجيلهم الهدف الثاني بوساطة رائد الغامدي مستغلاً تمريرة طولية من محمد فوزير وضعته بمواجهة المرمى وأيضًا خطأ فادحًا من الحارس محمد الربيعي ليسدد كرة استقرت في المرمى الخالي عند الدقيقة (60).
وأطلق النجم المغربي كريم البركاوي رصاصة الرحمة في شباك الأهلي بإحرازه ثالث الأهداف برأسية جميلة بعد متابعته لعرضية يحيى الشهري في الشباك في الدقيقة (83).
وفي الوقت المحتسب بدل من ضائع وبالتحديد في الدقيقة (90+5) أحرز النجم البرازيلي كارلوس إدواردو هدف حفظ ماء الوجه للأهلي برأسية جميلة مستغلاً عرضية مميزة من المحترف المقدوني أليلوسكي أودعها في شباك الحارس أحمد الحربي.