بعد الخروج من بطولة الكأس عن طريق "الهلال".. جماهير "النصر" تصب جام غضبها على الحكم "غربال"

انبرت جماهير نادي النصر لانتقاد الأخطاء التحكيمية التي وقع فيها الحكم الجزائري مصطفى غربال في مباراة الديربي بين الهلال والنصر.

وتأهل الهلال للدور نصف النهائي لملاقاة الشباب، وذلك بعد أن تغلب على النصر بهدفين لهدف في مباراة كان عنوانها الإثارة.

وعددت جماهير النصر الأخطاء التي وقع فيها الحكم؛ منها عدم احتساب ركلة جزاء بعد أن لمست الكرة يد مدافع الهلال سعود عبد الحميد.

كذلك اتهمت الجماهير الحكم بالتغاضي عن طرد لاعب الهلال علي البليهي، كما اعتبرت أن ركلة الجزاء التي احتسبت ضد فريقها من وحي الخيال.

وقارنت جماهير النصر بين تلك اللقطة التي احتسبها ركلة جزاء وركلة أخرى في مباراة الزمالك والأهلي لصالح أشرف بن شرقي لاعب الأبيض؛ حيث كان هو نفس الحكم ولم يحتسبها ركلة جزاء للفريق المصري.

الجماهير قالت: إن حكم "الڤار" استدعاه لمناقشة قراره في ركلة الجزاء، ورغم ذلك أصر على القرار، كما تسبب في توتر اللعب عندما لجأ للڤار أيضًا في كرة ماريجا الأخيرة.

جماهير النصر اعتبرت أن ما يحدث ضد فريقها يثير علامات التعجب؛ حيث طالبوا بتواجد النزاهة في المسابقات.