بعد الخسارة من الطائي.. الاتحاد في إجازة

مع ختام منافسات الجولة الـ 28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، منح المدير الفني لفريق الاتحاد الروماني "كونترا" اللاعبين إجازة لمدة 3 أيام.
وتتوقف منافسات دوري المحترفين لمدة تصل لـ20 يوماً تزامناً مع أيام " فيفا".
ويعود لاعبو الاتحاد إلى التدريبات، الخميس، إذ يجهز كونترا الفريق لخوض عدد من المباريات التجريبية خلال فترة التوقف.
وكان الاتحاد تعثر للمرة الثالثة توالياً في الدوري، أمام الطائي في المرحلة الـ28 بالخسارة (1-0)، ورغم استمراره في صدارة جدول الترتيب، إلا أنه حال انتهاء الدوري وهو متعادل مع الهلال نقطياً سيذهب اللقب إلى الأزرق بفضل المواجهات المباشرة.