بعد الخسارة من الطائي.. الاتحاد في إجازة

وكان الاتحاد تعثر للمرة الثالثة توالياً في الدوري، أمام الطائي في المرحلة الـ28 بالخسارة (1-0)، ورغم استمراره في صدارة جدول الترتيب، إلا أنه حال انتهاء الدوري وهو متعادل مع الهلال نقطياً سيذهب اللقب إلى الأزرق بفضل المواجهات المباشرة.