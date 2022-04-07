بعد العودة لدوري الأبطال .. الشباب يختتم تحضيراته لمواجهة مومباي

ميدانيًا، عقد الجهاز الفني لفريق الشباب الكروي الأول، قبل انطلاق الحصة التدريبية مساء اليوم محاضرة فنية عبر الفيديو، بدأت التدريبات بتمارين إحماء وتسخين ولياقة خفيفة بإشراف مدرب اللياقة، ثم أجرى اللاعبون تدريبات ترفيهية شهدت تطبيق عدة جمل فنية وتكتيكية التي سينتهجها في المباراة، واطمأن من خلالها المدير الفني سوموديكا على جاهزية اللاعبين.