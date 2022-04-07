بعد العودة لدوري الأبطال .. الشباب يختتم تحضيراته لمواجهة مومباي

يسعى فريق الشباب الأول لكرة القدم لتحقيق الفوز في المباراة الأولى عندما يتقابل مع مومباي سيتي الهندي اليوم الجمعة على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية في دوري أبطال آسيا 2022.
ميدانيًا، عقد الجهاز الفني لفريق الشباب الكروي الأول، قبل انطلاق الحصة التدريبية مساء اليوم محاضرة فنية عبر الفيديو، بدأت التدريبات بتمارين إحماء وتسخين ولياقة خفيفة بإشراف مدرب اللياقة، ثم أجرى اللاعبون تدريبات ترفيهية شهدت تطبيق عدة جمل فنية وتكتيكية التي سينتهجها في المباراة، واطمأن من خلالها المدير الفني سوموديكا على جاهزية اللاعبين.
وشهدت الحصة التدريبية حضور ومتابعة رئيس مجلس الإدارة خالد البلطان، إلى جانب عددٍ من أعضاء مجلس الإدارة.
وأجرى لاعبو الشباب مساء أمس فحص كورونا، وذلك بحسب تعليمات الاتحاد القاري التي تتضمن معايير السلامة والصحة للمنافسات، من خلال قيام جميع اللاعبين والحكام والمسؤولين بإجراء فحص فيروس كورونا قبل خوض المباريات الرسمية.