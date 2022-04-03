بعد اللجوء للأشواط الإضافية .. "الهلال" يطير لنهائي الكأس على حساب "الشباب"

تأهل فريق الهلال الأول لكرة القدم للمباراة النهائية في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين عقب التغلب على الشباب في المباراة التي أُقيمت بين الفريقين مساء اليوم.
وانتهت المباراة بفوز الهلال بهدفين مقابل هدف بعد اللجوء للأشواط الإضافية إذ انتهت الأشواط الأصلية بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.
أهداف المباراة سجلها اللاعب ايفر بانيغا من ركلة جزاء للشباب في الدقيقة 62 قبل أن يتعادل سلمان الفرج للهلال في الدقيقة 73 لتنتهي الأشواط الأصلية بالتعادل بهدف لكل فريق ويلجأ الفريقان للأشواط الإضافية.
في الشوط الإضافي الأول وفي الدقيقة 105 ينجح النسر النيجيري إيغالو في تسجيل الهدف الثاني وهدف الفوز والتأهل للهلاليين.
بتلك النتيجة يطير الهلال للمباراة النهائية في انتظار الفائز من مواجهة الاتحاد والفيحاء والتي تُقام مساء اليوم الاثنين.