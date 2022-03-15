بعد انضمامها تحت مظلة الاتحاد السعودي لكرة القدم.. رابطة الهواة تُدشّن الهوية الجديدة

دشنت رابطة الهواة لكرة القدم، الهوية الجديدة للرابطة، بعد تغيير مسماها وانضمامها تحت مظلة الاتحاد السعودي لكرة القدم.
وأطلقت الرابطة عبر حسابها الرسمي في تويتر @afl_ksa والموقع الرسمي مقطع فيديو استعرضت من خلاله، كرة القدم في الأحياء التي بدأت منذ أربعينيات القرن الماضي، والمراحل التي مرت فيها الرابطة منذ تأسيسها عام 2014.
وأوضح رئيس مجلس إدارة الرابطة المهندس عادل الفقي، أن بطولة الأبطال 2022 ستنطلق بالهوية الجديدة، الجمعة بعد القادم 22/8/1434هـ الموافق 25/3/2022، بمشاركة 16 فريقًا من كافة مناطق المملكة، وتختتم في شهر رمضان وتتنافس الفرق عليها بنظام خروج المغلوب على جوائز تصل الى نصف مليون ريال.
وبين الفقي أن الهوية تتزامن مع المرحلة الجديدة والتطور الذي تشهده الرياضة بشكل عام وكرة القدم بشكل خاص، والمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
يذكر أن رابطة الهواة لكرة القدم، تضم 55600 لاعب مسجلين في 2000 فريق و870 حكماً و1500 مدرباً من كافة أنحاء المملكة.