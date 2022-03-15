بعد انضمامها تحت مظلة الاتحاد السعودي لكرة القدم.. رابطة الهواة تُدشّن الهوية الجديدة

وأطلقت الرابطة عبر حسابها الرسمي في تويتر @afl_ksa والموقع الرسمي مقطع فيديو استعرضت من خلاله، كرة القدم في الأحياء التي بدأت منذ أربعينيات القرن الماضي، والمراحل التي مرت فيها الرابطة منذ تأسيسها عام 2014.