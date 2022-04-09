بعد تألقه اللافت وقيادة فريقه للفوز على مومباي سيتي.. لاعب الشباب "بانيغا" في قائمة أفضل 5

هذا وجاء البرازيلي إدميلسون جونيور لاعب فريق الدحيل القطري، في صدارة الأعلى تقييمًا بـ9.20، رغم خسارة فريقه في الجولة الأولى أمام التعاون، فيما تواجد الجزائري ياسين براهيمي لاعب الريان ثالثًا خلف بانيجا بـ8.6، ثم الإيراني شهريار موغانلو لاعب سيباهان في المركز الرابع بـ8.5، والفرنسي يوهان بولي لاعب الريان خامسًا بـ8.3.