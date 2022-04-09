بعد تألقه اللافت وقيادة فريقه للفوز على مومباي سيتي.. لاعب الشباب "بانيغا" في قائمة أفضل 5

ضمن قائمة أعلى 5 لاعبين تقييمًا خلال الجولة الأولى لمرحلة الغرب بدوري أبطال آسيا لعام 2022؛ حضر لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الشباب الأرجنتيني إيفر بانيغا، بعد تألقه اللافت وقيادته فريقه للفوز على مومباي سيتي الهندي بثلاثية نظيفة، فيما حل الهولندي من أصول مغاربية هشام فايق لاعب الفيصلي في المركز السادس.
وأعلن موقع "سوفا سكور" العالمي المهتم بالأرقام والإحصاءات، السبت، قائمة اللاعبين الأعلى تقييمًا بعد لعب مباريات الجولة الأولى، ليتواجد بانيغا في المركز الثاني بتقييم 8.7، بعد تسجيله هدفين أمام مومباي سيتي.
ونجح بانيغا في لعب 6 تمريرات مفتاحية مع لمسه الكرة 83 مرة وقيامه بعمل 3 مراوغات ناجحة، بالإضافة لصناعة أكثر من فرصة عن طريق العرضيات والكرات الطولية والتمريرات البينية، ليقدم مستوى مميزًا في أولى مشاركاته بدوري أبطال آسيا.
هذا وجاء البرازيلي إدميلسون جونيور لاعب فريق الدحيل القطري، في صدارة الأعلى تقييمًا بـ9.20، رغم خسارة فريقه في الجولة الأولى أمام التعاون، فيما تواجد الجزائري ياسين براهيمي لاعب الريان ثالثًا خلف بانيجا بـ8.6، ثم الإيراني شهريار موغانلو لاعب سيباهان في المركز الرابع بـ8.5، والفرنسي يوهان بولي لاعب الريان خامسًا بـ8.3.
يذكر أن هشام فايق لاعب الفيصلي جاء في المركز السادس ضمن الأعلى تقييمًا بـ8، بعد تألقه اللافت أمام الوحدات وتسجيله هدف فريقه الوحيد في اللقاء الذي انتهى بالتعادل الإيجابي بين الطرفين.