بعد تأهل الهلال والشباب "رسمياً" لدور الـ16.. تعرف على حظوظ التعاون والفيصلي

يسعى فريقا الفيصلي والتعاون لخطف بطاقة التأهل من الجولة السادسة، حيث يحتاج الفيصلي متصدر مجموعته إلى الفوز للتأهل مباشرة أو في حال تعثره يتعثر أيضًا منافسه ناساف، أما التعاون صاحب المركز الثاني في مجموعته لا يوجد أمامه سوى الفوز بنتيجة تساعده على التأهل كأحد أفضل ثلاث ثوانٍ.