بعد تأهل الهلال والشباب "رسمياً" لدور الـ16.. تعرف على حظوظ التعاون والفيصلي

بعد أن حسم فريق الهلال الأول لكرة القدم ونظيره الشباب، بطاقة التأهل لدور الـ16 من دوري أبطال آسيا 2022، ما زالت حظوظ فريقي التعاون والفيصلي قائمة لمرافقة الهلال والشباب للدور ذاته.
وتنطلق في يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين منافسات الجولة السادسة (الختام)، حيث يلتقي الشباب والجزيرة، التعاون وباختاكور، الهلال والريان، الفيصلي والسد.
يسعى فريقا الفيصلي والتعاون لخطف بطاقة التأهل من الجولة السادسة، حيث يحتاج الفيصلي متصدر مجموعته إلى الفوز للتأهل مباشرة أو في حال تعثره يتعثر أيضًا منافسه ناساف، أما التعاون صاحب المركز الثاني في مجموعته لا يوجد أمامه سوى الفوز بنتيجة تساعده على التأهل كأحد أفضل ثلاث ثوانٍ.