بعد تجاوزه الأهلي .. الفيصلي يؤجل حسم دوري الطائرة .. والهلال يكسب الترجي

حقق الفيصلي فوزاً مستحقاً على المتصدر الأهلي، اليوم الاثنين، في افتتاح منافسات الجولة العشرين من الدوري الممتاز للكرة الطائرة، في المواجهة التي جمعتها على صالة نادي سدير، وامتدت المباراة لخمسة أشواط تميزت بالإثارة والمتعة وانتهت بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل اثنين، وتقدم الفيصلي بالشوطين الأول والثاني 25/21، 25/16 ثم عاد الأهلي بقوة وحسم الشوطين الثالث والرابع 20/25، 15/25 وفرض الفيصلي سيطرته على الشوط الفاصل ليحسم الشوط لصالحه بنتيجة 15/9 .

ورغم الخسارة يبقى الأهلي في صدارة الترتيب بـ 55 نقطة وتحقيق 18 فوزاً، والفيصلي ثالثاً بـ 46 نقطة وتحقيق 16 فوزاً .

وفي القطيف تمكن نادي الهلال من تحقيق الفوز على مضيفه الترجي بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل واحد وتقدم الهلال في الشوط الأول بنتيجة 25-18، ويحقق الترجي الشوط الثاني 25-20 ويكسب الهلال الشوطين الثالث والرابع بنتيجة (28-26، 25ـ 23 ).

ليرتفع رصيد الهلال إلى النقطة 51 وتحقيق الفوز الـ 17 في وصافة الدوري والترجي بـ 35 نقطة في المركز الرابع بـ 12 فوزاً .

وفي جدة حقق الاتحاد الفوز على النصر بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل لا شيء ليصل الاتحاد إلى النقطة 31، فيما حافظ النصر على نفس الرصيد 15 نقطة، وجاءت نتائج الأشواط على النحو التالي: (25/12، 25/17، 25/18) .

وفي مكة المكرمة تجاوز نادي الابتسام الوحدة بثلاثة أشواط مقابل اثنين وجاءت نتائج الأشواط على النحو التالي: (32/34، 25/12، 17/15،27/25،20/25) ليرتفع رصيد الابتسام إلى النقطة 23 والوحدة عند النقطة 25 .

الجدير بالذكر تبقى جولتان على ختام منافسات الدوري الممتاز للكرة الطائرة وينص نظام المسابقات في ترتيب فرق الدوري حسب نظام الاتحاد الدولي للعبة على الفريق الحاصل على العدد الأكثر من مرات الفوز وفي حال التساوي، يحسب عدد نقاط الفوز والخسارة ثم نسبة الأشواط ثم نسبة نقاط الأشواط .