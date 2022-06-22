بعد تجاوز البحرين.. أخضر السيدات إلى نهائي بطولة غرب آسيا لكرة الصالات

حجز المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات للسيدات مقعده في المباراة النهائية من بطولة اتحاد غرب آسيا الثالثة لكرة الصالات للسيدات، والتي يستضيفها الاتحاد السعودي لكرة القدم في مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة حتى 24 يونيو "الجاري".
وتغلّب الأخضر السعودي على نظيره البحريني بهدف دون رد في مباراة نصف النهائي التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء في صالة مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.
ويدين المنتخب السعودي بالفضل إلى اللاعبة البندري مبارك صاحبة الهدف الوحيد في المباراة.
وسيواجه الأخضر السعودي في المباراة الختامية للبطولة الفائز من مباراة العراق والكويت التي ستقام في وقت لاحق من مساء اليوم.
ويقام النهائي يوم الجمعة المقبل في صالة مدينة الملك عبد الله الرياضية عند الساعة الثامنة والنصف مساءً.