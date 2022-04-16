رياضة

بعد تجاوُز "الخليج".. "مضر" يُتوَّج بلقب دوري الأمير فيصل بن فهد

بعد تجاوُز "الخليج".. "مضر" يُتوَّج بلقب دوري الأمير فيصل بن فهد
تتويج فريق مضر بلقب الدوري الممتاز لكرة اليد
سبق
سبق

تُوِّج فريق مضر الأول لكرة اليد بلقب دوري الأمير فيصل بن فهد لأندية الدوري الممتاز للمرة الرابعة في تاريخه؛ وذلك بعد فوزه على نظيره الخليج بنتيجة 26-24 في المباراة النهائية التي جرت أمس السبت على صالة مدينة الأمير نايف بن عبدالعزيز الرياضية في القطيف، وسط حضور كبير من جماهير الفريقين.

وحسم الخليج الشوط الأول لصالحه بنتيجة 14-13، لكن مضر قلب الطاولة على منافسه في الشوط الثاني، ونجح في تحويل تأخره إلى انتصار مثير، خطف إثره اللقب الغائب عن خزائنه في المواسم الثلاثة الماضية، وتحديدًا منذ موسم 2017-2018.

مضر
الدوري الممتاز لكرة اليد

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