بعد تجاوُز "الخليج".. "مضر" يُتوَّج بلقب دوري الأمير فيصل بن فهد

وحسم الخليج الشوط الأول لصالحه بنتيجة 14-13، لكن مضر قلب الطاولة على منافسه في الشوط الثاني، ونجح في تحويل تأخره إلى انتصار مثير، خطف إثره اللقب الغائب عن خزائنه في المواسم الثلاثة الماضية، وتحديدًا منذ موسم 2017-2018.