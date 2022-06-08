بعد تجربته الناجحة مع الهلال السعودي.. أهلي دبي يتعاقد مع "جارديم "

وقال النادي الإماراتي عبر حسابه الرسمي في تويتر: "تعلن شركة نادي شباب الأهلي لكرة القدم، عن تعاقدها رسمياً مع البرتغالي ليوناردو جارديم، مديراً فنياً لقيادة الفريق الأول في الموسم المقبل، ويأتي ذلك في إطار حرص الشركة على تسخير كل الإمكانات وتهيئة الظروف المناسبة لتحقيق الإنجازات التي تليق بتاريخ واسم النادي الكبير".