بعد تجربته الناجحة مع الهلال السعودي.. أهلي دبي يتعاقد مع "جارديم "

عين نادي شباب أهلي دبي الإماراتي، الأربعاء، البرتغالي ليوناردو جارديم مدرباً للفريق الأول لكرة القدم، الذي احتل المركز الخامس في الدوري المحلي خلال الموسم الماضي.
وقال النادي الإماراتي عبر حسابه الرسمي في تويتر: "تعلن شركة نادي شباب الأهلي لكرة القدم، عن تعاقدها رسمياً مع البرتغالي ليوناردو جارديم، مديراً فنياً لقيادة الفريق الأول في الموسم المقبل، ويأتي ذلك في إطار حرص الشركة على تسخير كل الإمكانات وتهيئة الظروف المناسبة لتحقيق الإنجازات التي تليق بتاريخ واسم النادي الكبير".
وجارديم صاحب تجربة واسعة، وقاد في مسيرته التي بدأت عام 2003 مع مواطنه كماتشا، فريقي براجا وسبورتينج البرتغاليين، وأولمبياكوس اليوناني "أحرز معه لقبي الدوري والكأس عام 2013" وموناكو الفرنسي "توّج معه بطلاً للدوري عام 2017"، كما توج مع الهلال بدوري أبطال آسيا وكأس السوبر السعودي.