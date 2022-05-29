بعد تخطي الفيحاء.. التعاون يحافظ على حظوظه بالبقاء في دوري المحترفين
نجح فريق التعاون الأول لكرة القدم في تحقيق فوز ثمين على مضيفه الفيحاء بهدف دون رد، حافظ من خلاله على حظوظه بالبقاء في دوري المحترفين، وذلك في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم الأحد على ملعب مدينة المجمعة الرياضية ضمن منافسات الجولة 28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
بهذه النتيجة صعد التعاون 5 مراكز على سلم الترتيب ارتقى من خلالها إلى المركز التاسع برصيد 32 نقطة بينما توقف العداد النقطي لفريق الفيحاء عند 34 نقطة بالمركز الثامن.
بادر فريق التعاون لافتتاح باب التسجيل مبكراً حينما توغل المصري مصطفى فتحي من الجهة اليمنى قبل أن يعكس كرة أرضية داخل منطقة الجزاء ارتقى لها الكاميروني لياندرو تاوامبا ليضعها برأسه داخل الشباك مسجلاً هدف المباراة الوحيد وذلك في الدقيقة (19).
في الشوط الثاني حاول الفيحاء فيما تبقى من دقائق أن يعدل النتيجة كما حاول التعاون أن يضاعف تقدمه لكن النتيجة ظلت على حالها حتى صافرة النهاية بانتصار غاية في الأهمية للضيوف وخسارة عاشرة لنظيره الفيحاء لتتواصل إثارة المنافسة على الهروب من شبح الهبوط إلى آخر جولتين.