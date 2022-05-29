بعد تخطي الفيحاء.. التعاون يحافظ على حظوظه بالبقاء في دوري المحترفين

نجح فريق التعاون الأول لكرة القدم في تحقيق فوز ثمين على مضيفه الفيحاء بهدف دون رد، حافظ من خلاله على حظوظه بالبقاء في دوري المحترفين، وذلك في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم الأحد على ملعب مدينة المجمعة الرياضية ضمن منافسات الجولة 28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.