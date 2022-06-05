بعد تعرضه لاعتداء من قبل مجهولين.. العراقي "حيدر عبد الرزاق" يلفظ أنفاسه الأخيرة

لقي حيدر عبد الرزاق لاعب المنتخب العراقي الأول لكرة القدم السابق حتفه بعد تعرضه إلى اعتداء من قبل مجهولين.
ونُقل عبد الرزاق إلى المستشفى حيث كان يعاني من كسر في الجمجمة ونزيف داخلي قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة، الأحد، بحسب وكالة الأنباء العراقية.
وارتبط اسم اللاعب حيدر عبد الرزاق بإنجازين مهمين جداً حققتهما الكرة العراقية، إذ يتمثل الإنجاز الأول في تأهل المنتخب الأولمبي إلى أولمبياد أثينا الأولمبية والحصول على المركز الرابع.
وبعد ذلك ساهم عبد الرزاق في حصول المنتخب العراقي على لقب دورة ألعاب غرب آسيا في قطر 2005 تحت إشراف المدرب أكرم سلمان، ثم أسهم في حصول أسود الرافدين على المركز الثاني في بطولة غرب آسيا في الأردن 2007 تحت إشراف جوفان فييرا المدرب البرازيلي، وبعد ذلك حقق الإنجاز الثاني المهم للكرة العراقية، بمساهمته في التتويج بلقب بطولة كأس أمم آسيا في ماليزيا 2007 تحت إشراف المدرب فييرا أيضاً ومثلت تلك البطولة آخر مشاركاته مع المنتخب العراقي.
وساهم عبد الرزاق في إحراز العراق لقب بطولة كأس آسيا للشباب 2000 في إيران.