بعد تعرضه لاعتداء من قبل مجهولين.. العراقي "حيدر عبد الرزاق" يلفظ أنفاسه الأخيرة

وبعد ذلك ساهم عبد الرزاق في حصول المنتخب العراقي على لقب دورة ألعاب غرب آسيا في قطر 2005 تحت إشراف المدرب أكرم سلمان، ثم أسهم في حصول أسود الرافدين على المركز الثاني في بطولة غرب آسيا في الأردن 2007 تحت إشراف جوفان فييرا المدرب البرازيلي، وبعد ذلك حقق الإنجاز الثاني المهم للكرة العراقية، بمساهمته في التتويج بلقب بطولة كأس أمم آسيا في ماليزيا 2007 تحت إشراف المدرب فييرا أيضاً ومثلت تلك البطولة آخر مشاركاته مع المنتخب العراقي.