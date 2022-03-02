بعد تنظيم بطولة بولو الصحراء في نسخته الثانية.. سفير الأرجنتين يكرّم "زيدان"

كرم غييرمو نيلسن سفير جمهورية الأرجنتين في المملكة، المهندس عمرو زيدان رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للبولو، على تنظيم بطولة بولو الصحراء النسخة الثانية، بمشاركة أفضل فرسان البولو بالعالم، ومنهم لاعبون من جمهورية الأرجنتين.

وقدم "زيدان" شرحًا لسفير الأرجنتين عن مراحل تطور اللعبة والمشاريع المستقبلية لإنشاء ملاعب البولو في السعودية ضمن رؤية السعودية 2030.

وجرى خلال التكريم مناقشة عدد من المواضيع التي تخص تطوير اللعبة في السعودية، وانعكاسها إيجابًا، على اعتبار أن الأرجنتين هي الموطن الروحي للعبة.

يأتي ذلك تأكيدًا على تعزيز العلاقات لتطوير اللعبة في المملكة خلال الفترة المقبلة، وتفعيل مذكرة التعاون الرياضي المشترك بين الاتحادين السعودي والأرجنتيني للبولو التي وُقّعت عام 2019 بدعوة من الأمير فهد بن جلوي عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية.

من جانبه أشاد السفير الأرجنتيني بالإمكانيات التي تحظى بها المملكة، والتي جعلتها وجهة مثالية لاحتضان العديد من الفعاليات الرياضية خلال الفترة الماضية.