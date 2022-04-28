بعد ختام "دور المجموعات" من دوري أبطال آسيا2022.. تعرف على مواجهات دور الـ16

نظام البطولة

ينص نظام بطولة دوري أبطال آسيا على تقسيم الفرق إلى فرق دول غرب آسيا المتأهلين إلى مرحلة المجموعات إلى 5 مجموعات "20 فريقاً" ونفس الأمر بالنسبة لفرق دول شرق آسيا، على أن يصعد إلى دور الـ16 أوائل المجموعات وأفضل 3 أندية تحتل المركز الثاني في كل منطقة. - الهلال يحتفظ بصدارة المجموعة الأولى رغم الخسارة أمام الريان: ورغم خسارة الهلال إلا أنه احتفظ بصدارة المجموعة بـ13 نقطة بفارق الأهداف في المواجهات المباشرة عن الريان الذي تأهل ضمن أفضل فرق تحتل المركز الثاني، بينما جاء الشارقة ثالثاً بـ5 نقاط، وتذيل استقلال دوشنبه المجموعة بـ3 نقاط.