بعد ختام "دور المجموعات" من دوري أبطال آسيا2022.. تعرف على مواجهات دور الـ16

اتضحت صورة الفرق المتأهلة لدور الـ 16 من دوري أبطال آسيا، بعد أن اختتمت أمس الأربعاء مباريات دور المجموعات (منطقة الغرب)، والتي احتضنت السعودية منافساتها خلال أبريل (الجاري).
نظام البطولة
ينص نظام بطولة دوري أبطال آسيا على تقسيم الفرق إلى فرق دول غرب آسيا المتأهلين إلى مرحلة المجموعات إلى 5 مجموعات "20 فريقاً" ونفس الأمر بالنسبة لفرق دول شرق آسيا، على أن يصعد إلى دور الـ16 أوائل المجموعات وأفضل 3 أندية تحتل المركز الثاني في كل منطقة. - الهلال يحتفظ بصدارة المجموعة الأولى رغم الخسارة أمام الريان: ورغم خسارة الهلال إلا أنه احتفظ بصدارة المجموعة بـ13 نقطة بفارق الأهداف في المواجهات المباشرة عن الريان الذي تأهل ضمن أفضل فرق تحتل المركز الثاني، بينما جاء الشارقة ثالثاً بـ5 نقاط، وتذيل استقلال دوشنبه المجموعة بـ3 نقاط.
- خسارة غير مؤثرة للفيصلي في المجموعة الخامسة: وتصدر الفيصلي المجموعة برصيد 9 نقاط متفوقاً بالمواجهات المباشرة على ناساف كارشي الذي صعد ضمن أفضل الأندية التي تحتل المركز الثاني، واحتل السد المركز الثالث بـ7 نقاط، وتذيل الوحدات المجموعة بـ6 نقاط.
مباريات دور الـ16
وجاءت مباريات دور الـ16 في المنطقة الغربية بدوري أبطال آسيا كالتالي: الهلال السعودي ضد شباب أهلي دبي الإماراتي. الشباب السعودي ضد ناساف كارشي الأوزبكي. الدحيل القطري ضد الريان القطري. الفيصلي السعودي ضد فولاد خوزستان الإيراني. وتُقام مواجهات دور الـ16 من لقاء واحد يوم 3 أو 4 فبراير 2023.