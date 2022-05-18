بعد خسارة الخليج من مضر.. النور ينتزع نخبة كبار اليد

انتزع فريق النور لقب بطولة نخبة كبار اليد لكرة اليد للموسم الرياضي 2021-2022م للمرة التاسعة في تاريخه، بعد أن خسر منافسه المباشر "الخليج" من مضر 25-22 في آخر مواجهات البطولة التي أقيمت على صالة مدينة الأمير نايف بن عبدالعزيز الرياضية بالقطيف، وسط حضور جماهيري غفير، فيما نال فريق الخليج المركز الثـاني وحل الصفا ثالثاً ومضـر رابعاً.