بعد خسارة الخليج من مضر.. النور ينتزع نخبة كبار اليد

انتزع فريق النور لقب بطولة نخبة كبار اليد لكرة اليد للموسم الرياضي 2021-2022م للمرة التاسعة في تاريخه، بعد أن خسر منافسه المباشر "الخليج" من مضر 25-22 في آخر مواجهات البطولة التي أقيمت على صالة مدينة الأمير نايف بن عبدالعزيز الرياضية بالقطيف، وسط حضور جماهيري غفير، فيما نال فريق الخليج المركز الثـاني وحل الصفا ثالثاً ومضـر رابعاً.
وتوّج رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة اليد "فاضل آل نمر" بحضور علي عيسى رئيس الاتحاد البحريني لكرة اليد فريق النور بكأس البطولة والميداليات الذهبية، فيما سلم الميداليات الفضية لفريق الخليج كل من زهير القرشي نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد وعلي العليوات عضو مجلس الاتحاد، وتسلم فريق الصفا صاحب المركز الثالث الميداليات البرونزية من عضو مجلس الإدارة فاخر غاشي.