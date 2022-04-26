بعد خسارته من باختاكور الأوزبكي.. التعاون يودِّع دوري أبطال آسيا

ودَّع فريق التعاون السعودي الأول لكرة القدم منافسات دوري أبطال آسيا بعد خسارته أمام باختاكور الأوزبكي بنتيجة 4-5 في المباراة التي جمعت الفريقين أمس الثلاثاء على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة، ضمن الجولة السادسة من منافسات المجموعة الرابعة في دوري أبطال آسيا 2022.