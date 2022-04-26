بعد خسارته من باختاكور الأوزبكي.. التعاون يودِّع دوري أبطال آسيا

رياضة
بعد خسارته من باختاكور الأوزبكي.. التعاون يودِّع دوري أبطال آسيا
ودَّع فريق التعاون السعودي الأول لكرة القدم منافسات دوري أبطال آسيا بعد خسارته أمام باختاكور الأوزبكي بنتيجة 4-5 في المباراة التي جمعت الفريقين أمس الثلاثاء على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة، ضمن الجولة السادسة من منافسات المجموعة الرابعة في دوري أبطال آسيا 2022.
سجَّل أهداف باختاكور أبوسبك فايزلاييف (22)، وعزيزبيك تورغونبويف (31)، وساردور صابرخوجيف (32)، وميرجاخون ميراخمادوف (78)، وأبووس إرغاشبوييف (86)، في حين أحرز يزيد البكر (14)، وسميحان النابت (51 و60)، وحسن العمري (83 من ضربة جزاء) أهداف التعاون.