بعد راحة امتدت 48 ساعة .. "النصر" يدشن تحضيراته لموقعة الأهلي

فتح فريق النصر الأول لكرة القدم، مساء أمس الثلاثاء، تحضيراته لمواجهة ضيفه الأهلي في كلاسيكو الجولة الـ28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، على ملعب «مرسول بارك»، السبت المقبل.
ودشن الأصفر تدريباته بعد راحة امتدت 48 ساعة، منحها الجهاز الفني بقيادة الأرجنتيني أنخيل روسو للاعبين، عقب الفوز على الرائد بثلاثية نظيفة خلال الجولة الماضية.
انطلقت الحصة التدريبية بتمارين في صالة الحديد، وتدريبات لياقية متعددة، قبل أن يؤدي اللاعبون تمارين تكتيكية وفنية، فيما اختتم الجهاز الفني المران بمناورة كروية على منتصف الملعب، طبق خلالها عددًا من الجمل التكتيكية.