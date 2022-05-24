بعد راحة امتدت 48 ساعة .. "النصر" يدشن تحضيراته لموقعة الأهلي

فتح فريق النصر الأول لكرة القدم، مساء أمس الثلاثاء، تحضيراته لمواجهة ضيفه الأهلي في كلاسيكو الجولة الـ28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، على ملعب «مرسول بارك»، السبت المقبل.