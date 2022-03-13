بعد رفع سعر التذاكر.. "الهويشان" لجماهير الاتحاد: حقنا.. وناديكم طرح الأعلى!

وتابع: "أما بالنسبة للمقارنة بمباريات جماهيرية أخرى، فنود الإيضاح أن مباراة الشباب أمام الهلال في الدور الأول كانت في استاد الملك فهد وكانت سعة الملعب كبيرة ولم تكن الأسعار متدنية وإنما كانت مناسبة؛ حيث إن الموسم كان في بدايته ولم يكن الإقبال بالشكل الكبير، وبالنسبة لمباراة الشباب أمام النصر فقد كان الانطباع العام هو عدم وجود إقبال من جماهير فريق النصر للحضور، ولم يكن هناك مبرر يستوجب رفع الأسعار بشكل كبير، وكان تصورنا في محله، حيث لم يكن هناك إقبالٌ من جماهير النصر للحضور بشكل كبير، وننوّه إلى أننا في إدارة نادي الشباب بادرنا بزيادة حصة نادي الاتحاد في هذه المباراة إلى ما يقارب من 40 % بدلاً من 30 % تقديراً لنادي الاتحاد وجماهيره ورغبةً في حضورهم في هذا المباراة الكبيرة بين الناديين الكبيرين".