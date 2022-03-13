بعد رفع سعر التذاكر.. "الهويشان" لجماهير الاتحاد: حقنا.. وناديكم طرح الأعلى!

ردَّ "خليف الهويشان"؛ الرئيس التنفيذي بنادي الشباب، على انتقادات جماهير الاتحاد بسبب ارتفاع أسعار تذاكر مباراة الفريقين المنتظرة، مساء اليوم الأحد، بالرياض.
قال "الهويشان" في سلسلة تغريدات: "أشير إلى ما تداولته بعض الجماهير الاتحادية في وسائل التواصل حول ارتفاع أسعار تذاكر مباراة الشباب أمام شقيقه الاتحاد وتعبير بعضهم عن الاستياء من ارتفاع الأسعار، وأنه مبالغ فيها، فإننا في إدارة نادي الشباب نود إيضاح الآتي: تحديد الأسعار في أي مباراة هو حق مكتسب لأي نادٍ في إطار ما تحدّده اللوائح والأنظمة الصادرة من وزارة الرياضة ومن رابطة الدوري السعودي للمحترفين".
وأضاف: "نؤكّد أننا في نادي الشباب ملتزمون بهذه اللوائح والأنظمة دون تجاوز ودون إخلال بحقوق ومصالح النادي، ونستغرب حالة التذمر حول أسعار التذاكر رغم أنها ليست أعلى أسعار تم طرحها في مسابقات الدوري للموسم الحالي، حيث سبق لنادي الاتحاد أن طرح أسعار تذاكر أعلى منها في مباراة الشباب والاتحاد في الدور الأول، وكذلك مباراة الاتحاد أمام فريق الأهلي".
وتابع: "أما بالنسبة للمقارنة بمباريات جماهيرية أخرى، فنود الإيضاح أن مباراة الشباب أمام الهلال في الدور الأول كانت في استاد الملك فهد وكانت سعة الملعب كبيرة ولم تكن الأسعار متدنية وإنما كانت مناسبة؛ حيث إن الموسم كان في بدايته ولم يكن الإقبال بالشكل الكبير، وبالنسبة لمباراة الشباب أمام النصر فقد كان الانطباع العام هو عدم وجود إقبال من جماهير فريق النصر للحضور، ولم يكن هناك مبرر يستوجب رفع الأسعار بشكل كبير، وكان تصورنا في محله، حيث لم يكن هناك إقبالٌ من جماهير النصر للحضور بشكل كبير، وننوّه إلى أننا في إدارة نادي الشباب بادرنا بزيادة حصة نادي الاتحاد في هذه المباراة إلى ما يقارب من 40 % بدلاً من 30 % تقديراً لنادي الاتحاد وجماهيره ورغبةً في حضورهم في هذا المباراة الكبيرة بين الناديين الكبيرين".
وختم "الهويشان"؛ حديثه بقوله: "كما نؤكّد أن تحديد الأسعار هو قرار خاص بإدارة نادي الشباب، ولا نقبل أيّ إملاءات أو تفسيرات غير صحيحة، ومن حق إدارة نادي الشباب البحث عن مصلحتها فيما تراه مناسباً لكل مباراة وحسب حجم المنافسة والإيرادات المتوقعة التي هي حق مشروع لنادي الشباب، ومن حق إدارة نادي الشباب أن تقرر ما تراه مناسباً لمصلحتها وحفظ حقوقها والبحث عن تحقيق إيرادات مالية في خزينة النادي، مع تقديرنا واعتزازنا بعلاقتنا مع شقيقنا نادي الاتحاد وجماهيره مع رفض أي إساءات مِن كائنٍ مَن كان تمس سمعة واسم كيان نادي الشباب شيخ الأندية".