بعد صافرة النهاية بـ10 دقائق.. تتويج الاتحاد أو الهلال بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

بعد عشر دقائق فقط من صافرة نهاية مباراة فريق الاتحاد الأول لكرة القدم ونظيره الباطن في جدة، الاثنين المقبل، في ختام دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وبالتزامن مع نهاية مباراة الهلال والفيصلي في الرياض، سيتم تتويج بطل دوري المحترفين السعودي.