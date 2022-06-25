بعد صافرة النهاية بـ10 دقائق.. تتويج الاتحاد أو الهلال بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

بعد عشر دقائق فقط من صافرة نهاية مباراة فريق الاتحاد الأول لكرة القدم ونظيره الباطن في جدة، الاثنين المقبل، في ختام دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وبالتزامن مع نهاية مباراة الهلال والفيصلي في الرياض، سيتم تتويج بطل دوري المحترفين السعودي.
وقرر الاتحاد السعودي لكرة القدم، وفقًا لـ "الرياضية"، تجهيز نسختين من كأس الدوري؛ حيث سيُحضر وفدٌ نسخةً إلى ملعب الملك فهد الدولي "الدرة" في الرياض، لتسليمها إلى البطل مع الميداليات الذهبية، في حال حسم الهلال، الذي سيواجه الفيصلي، اللقب.
في الجانب الآخر يحمل الوفد الثاني النسخة الثانية من الكأس إلى ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعّة" في جدة، وسيسلِّمها إلى الاتحاد، الذي يستضيف الباطن، إذا ما حسم اللقب.
وأشارت المصادر إلى جاهزية الملعبين بمنصة التتويج، التي ستنشأ خلال أقل من عشر دقائق في كل ملعب، وسيتم إطلاق الألعاب النارية بعد تتويج الفائز بلقب الدوري.