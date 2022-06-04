رياضة

بعد عبور محطة الأهلي وللمرة الثانية.. الخويلدية يتوج ببطولة المملكة للكرة الطائرة

بعد عبور محطة الأهلي وللمرة الثانية.. الخويلدية يتوج ببطولة المملكة للكرة الطائرة
سعد الرويس يتوج براعم الخويلدية بكأس البطولة
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توج نائب رئيس الاتحاد السعودي للكرة الطائرة سعد الرويس براعم الخويلدية بكأس بطولة المملكة للبراعم للكرة الطائرة بعد الانتصار على الأهلي بشوطين مقابل لاشيء، جاءت نتائج الأشواط (25-15، 25-21)، وذلك في ختام منافسات البطولة التي شهدت مشاركة 12 ناديًا على مستوى المملكة، وأقيمت منافساتها على 3 صالات رياضية بالمنطقة الشرقية.

وسلم عضو عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي للكرة الطائرة إبراهيم آل إبراهيم الميداليات الفضية لنادي الأهلي وسلم عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي للكرة الطائرة نايف الرجب الميداليات البرونزية لنادي الفتح صاحب المركز الثالث، بعد فوزه على اليرموك 2/0، جاءت نتائج الأشواط 25/14، 25/20، فيما سلم عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي للكرة الطائرة عبدالمحسن آل عبيد الميداليات البرونزية لنادي اليرموك صاحب المركز الرابع في البطولة.

الاتحاد السعودي للكرة الطائرة
براعم الخويلدية
بطولة المملكة للبراعم للكرة الطائرة

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