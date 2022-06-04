بعد عبور محطة الأهلي وللمرة الثانية.. الخويلدية يتوج ببطولة المملكة للكرة الطائرة

توج نائب رئيس الاتحاد السعودي للكرة الطائرة سعد الرويس براعم الخويلدية بكأس بطولة المملكة للبراعم للكرة الطائرة بعد الانتصار على الأهلي بشوطين مقابل لاشيء، جاءت نتائج الأشواط (25-15، 25-21)، وذلك في ختام منافسات البطولة التي شهدت مشاركة 12 ناديًا على مستوى المملكة، وأقيمت منافساتها على 3 صالات رياضية بالمنطقة الشرقية.