بعد عبور محطة الهلال.. طائرة الأهلي تظفر بـ "ذهب النخبة"

توج عبدالعزيز العنزي الرئيس التنفيذي للجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الفريق الأول للكرة الطائرة بالنادي الأهلي بلقب بطولة كأس النخبة للكرة الطائرة، عقب تفوقه على نظيره الهلال بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، خلال المواجهة التي جمعتهما على صالة وزارة الرياضة بالرياض، في إطار منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من البطولة.