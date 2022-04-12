بعد فوزه على "الهلال".. "النصر" يتصدر المرحلة الأولى للمربع الذهبي لكرة السلة

تصدّر "النصر" الجولة الأولى للمربع الذهبي لكرة السلة بعد فوزه على نظيره "الهلال" 87 - 76 في اللقاء الذي أقيم يوم الاثنين على صالة وزارة الرياضة بالمدينة المنورة، فيما جاء "الاتحاد" ثانيًا في منافسات الترتيب بعد فوزه على "أحد" 62-59 وحل "الهلال" ثالثًا و"أحد" رابعًا في ختام منافسات الجولة.
ويُنتظر أن تقام منافسات الجولة الثانية على صالة وزارة الرياضة بالرياض السبت المقبل، حيث يلتقي "الاتحاد" و"النصر" عند الساعة 9.30، ويقابل "أحد" نظيره "الهلال" عند الساعة 11.30، فيما يتواجه فريقا الهلال والاتحاد، الأحد المقبل عند الساعة 9.30، ويلعب النصر مع أحد عند الساعة 11.30.
وفي أولى مواجهات يوم الثلاثاء 18 أبريل يتقابل كل من أحد والاتحاد في الساعة 9.30، تأتي بعدها مواجهة قطبي العاصمة النصر والهلال عند الساعة 11.30.
يُذكر أن حسم منافسات البطولة للفريق الأعلى نقاطًا، وفي حالة تعادل فريقين أو ثلاث فرق ينظر للمواجهات بينهما، وفي حالة التعادل في المواجهات ينظر لفارق نقاط التسجيل بين الفرق الثلاث ما له وعليه، وفي حالة التعادل في نقاط التسجيل ينظر إلى فارق نقاط التسجيل ما له وعليه للفرق الأربع المشاركة في المربع الذهبي.