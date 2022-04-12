بعد فوزه على "الهلال".. "النصر" يتصدر المرحلة الأولى للمربع الذهبي لكرة السلة

ويُنتظر أن تقام منافسات الجولة الثانية على صالة وزارة الرياضة بالرياض السبت المقبل، حيث يلتقي "الاتحاد" و"النصر" عند الساعة 9.30، ويقابل "أحد" نظيره "الهلال" عند الساعة 11.30، فيما يتواجه فريقا الهلال والاتحاد، الأحد المقبل عند الساعة 9.30، ويلعب النصر مع أحد عند الساعة 11.30.