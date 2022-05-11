رياضة
بعد فوز الهلال على الاتفاق.. "النعيمة": "لا عزاء للجان المسابقات والتحكيم وإثارة المنازعات"
بلغة حادة، كتب قائد فريق الهلال الأول لكرة القدم والدولي السابق "صالح النعيمة"، عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي " تويتر" بعد فوز الأزرق على نظيره الاتفاق 2/0، اليوم الأربعاء بمباراة مؤجلة من الجولة 20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث قال: "لا عزاء للجان المسابقات والتحكيم وإثارة المنازعات".
وزاد: "رغم الإيقاف الجائر سابقاً والإصابات المتلاحقة نتيجة ضغط المباريات وسوء التحكيم، استطاع أبطالنا تجاوز هذه المراحل المهمة، بالتوفيق لأبطالنا في مهمتهم القادمة بإذن الله".
وجدد الهلال آماله في المنافسة على اللقب إذ رفع رصيده إلى 55 نقطة في الوصافة، خلف المتصدر الاتحاد بـ 61 نقاط، قبل لقاء الكلاسيكو بينهما المحدد مساء الأحد المقبل في ملعب الجوهرة المشعة بجدة.