بعد فوز الهلال على الاتفاق.. "النعيمة": "لا عزاء للجان المسابقات والتحكيم وإثارة المنازعات"

بلغة حادة، كتب قائد فريق الهلال الأول لكرة القدم والدولي السابق "صالح النعيمة"، عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي " تويتر" بعد فوز الأزرق على نظيره الاتفاق 2/0، اليوم الأربعاء بمباراة مؤجلة من الجولة 20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث قال: "لا عزاء للجان المسابقات والتحكيم وإثارة المنازعات".