بعد ماراثون 120 دقيقة على حساب الباطن.. الفيحاء إلى نصف نهائي كأس الملك

تأهل فريق الفيحاء الأول لكرة القدم إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم، بعد أن تجاوز نظيره الباطن، اليوم الاثنين، في دور ربع نهائي الكأس 2/1، في اللقاء الذي جمع الفريقين على أرض ملعب نادي الباطن بحفر الباطن.

وجاء تأهل الفيحاء بعد مرور 120 دقيقة (الأشواط الإضافية)، حيث انتهت الأشواط الرئيسية بهدف لمثله وسجل هدفي فريق الفيحاء، الثنائي المقدوني ألكسندر ترايكوفسكي واليوناني باناجيوتيس (ركلة جزاء) بالدقيقتين 56 و117، في حين جاء هدف الباطن الوحيد من ركلة جزاء نفذها يوسف الجبلي بالدقيقة 66.