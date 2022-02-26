بعد مواجهتي الهلال والاتحاد "في الدوري والكأس".. النصر يتجه للاستغناء عن الحكام الأجانب

أشارت مصادر صحفية، اليوم السبت، إلى اتجاه إدارة نادي النصر لأخذ قرار حاسم خلال الفترة المتبقية من منافسات الموسم الرياضي، والمتمثل في عدم استقطاب حكام أجانب لقيادة مباريات الفريق الكروي الأول (الثاني في ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 41 نقطة).

وأبدت الإدارة النصراوية امتعاضها من الأخطاء التي أضرت بمسيرة الفريق في الدوري والكأس، وتحديدًا أمام فريقي الاتحاد والهلال.

ويلتقي الأصفر نظيره أبها، مساء اليوم السبت، على أرض ملعب جامعة الملك سعود "مرسول بارك" في الرياض، ضمن منافسات الجولة 22 من دوري المحترفين.