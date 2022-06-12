بعد 15 عامًًا.. ريال مدريد ينهي علاقته بالبرازيلي مارسيلو

يودع نادي ريال مدريد، البرازيلي مارسيلو قائد الفريق، بعد انتهاء عقده مع النادي الملكي.
وينتهي عقد مارسيلو مع ريال مدريد في 30 يونيو الجاري، ومع عدم التفاوض حول تمديد العقد على مدار الموسم الماضي سيرحل البرازيلي بعد 15 عامًا داخل جدران "سانتياجو برنابيو".
وكان مارسيلو قد انضم إلى ريال مدريد في عام 2007 قادمًا من فلومينينزي في الدوري البرازيلي، ونجح في قيادة الجبهة اليسرى بعد رحيل أسطورته روبرتو كارلوس. وأصدر ريال مدريد بيانًا رسميًّا يؤكد من خلاله رحيل مارسيلو، وسيعقد مؤتمرًا صحفيًّا غدًا الاثنين 13 يونيو، في تمام الساعة الواحدة ظهرًا؛ لتكريم البرازيلي قبل الرحيل في مقر نادي ريال مدريد، بحضور فلورنتينو بيريز.