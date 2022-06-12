بعد 15 عامًًا.. ريال مدريد ينهي علاقته بالبرازيلي مارسيلو

وكان مارسيلو قد انضم إلى ريال مدريد في عام 2007 قادمًا من فلومينينزي في الدوري البرازيلي، ونجح في قيادة الجبهة اليسرى بعد رحيل أسطورته روبرتو كارلوس. وأصدر ريال مدريد بيانًا رسميًّا يؤكد من خلاله رحيل مارسيلو، وسيعقد مؤتمرًا صحفيًّا غدًا الاثنين 13 يونيو، في تمام الساعة الواحدة ظهرًا؛ لتكريم البرازيلي قبل الرحيل في مقر نادي ريال مدريد، بحضور فلورنتينو بيريز.