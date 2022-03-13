بعد 89 دقيقة .. لاعب الهلال "موسى ماريغا " يفك شفرة الرائد برصاصة الرحمة

قاد لاعب الهلال "موسى ماريغا " فريقه لانتصار صعب من عنق الزجاجة على حساب نظيره الرائد، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الأحد على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، في ختام الجولة 24 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .