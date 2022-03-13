بعد 89 دقيقة .. لاعب الهلال "موسى ماريغا " يفك شفرة الرائد برصاصة الرحمة

قاد لاعب الهلال "موسى ماريغا " فريقه لانتصار صعب من عنق الزجاجة على حساب نظيره الرائد، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الأحد على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، في ختام الجولة 24 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .
الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الطرفين، رغم محاولات الهلال عن طريق إيغالو عند الدقيقة 25، قابل ذلك تسديدة لاعب الرائد " أوتسو " عند الدقيقة 32 واعتلت كرته مرمى حارس الأزرق محمد العويس.
وفي الشوط الثاني وتحديداً عند الدقيقة 60 دفع مدرب الهلال بـ( موسى ماريغا وميشايل ديلقادو وصالح الشهري ) تباعاً، من أجل إيجاد حل لفك شفرة دفاع الرائد .
وعند الدقيقة 73 تصدت العارضة الرائدية لكرة لاعب الهلال ميشايل ، كما تألق حارس الرائد أحمد الرحيلي في الصد لتسديدة ايغالو عند الدقيقة 78، كما ارتطمت تسديدة ميشايل في القائم 84 .
وعند الدقيقة 89 أطلق المالي " موسى ماريغا " رصاصة الرحمة بهدف قاتل في مرمى الرائد، كان كافياً لخطف النقاط الثلاث في منعطف صعب، وضعت الأزرق في الوصافة برصيد 46 نقطة .