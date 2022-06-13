بعقد يمتد حتى 2027.. النرويجي "هالاند" ينضم لصفوف مانشستر سيتي

وتضمن الفيديو صورة هالاند في الطفولة بقميص مانشستر سيتي أثناء الجلوس على أريكة بين وسادتين، ثم ظهر النجم النرويجي بعمره الحالي في مكان مشابه، ويرتدي القميص الحالي للنادي الإنجليزي.