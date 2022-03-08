بغداد تستضيف قمة العراق والإمارات.. ضمن تصفيات مونديال 2022

قال الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء: إن العراق سوف يستضيف المباراة المقبلة ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم، أمام الإمارات ضمن المجموعة الأولى، 24 مارس الجاري على ملعب المدينة الدولي في بغداد.

وذكر الموقع الرسمي للاتحاد الدولي أن القرار الذي تم اعتماده من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، جاء ليعلن عن خوض المنتخب العراقي للمباراة الأولى على أرضه ضمن الدور النهائي من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022 في قطر.

وكان منتخب العراق سجل العودة لخوض المباريات الدولية في بغداد بعد غياب استمر أكثر من ثمانية أعوام، عندما تغلب على أوغندا 1-0 في مباراة ودية على ملعب المدينة الدولي في يناير الماضي، وكانت هذه المباراة الأولى في العاصمة منذ لقاء العراق مع ليبيريا عام 2013.