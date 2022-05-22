‬بغياب "الثلاثي".. الهلال يتلقى ضربة موجعة قبل "الكلاسيكو" أمام الاتحاد

تلقى رامون دياز مدرب فريق الهلال ضربة موجعة قبل مباراة الكلاسيكو المرتقبة والحاسمة لمصير بطل دوري المحترفين أمام الاتحاد والمقررة يوم غد الاثنين بفقدان الفريق ثلاثة من ركائزه الأساسية.
وكشف نادي الهلال في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على "تويتر": غياب الثلاثي "سلمان الفرج، والمدافع الكوري الجنوبي جانغ هيون سو، والظهير الأيسر ناصر الدوسري".
وقال النادي "تواجد القائد "سلمان الفرج" في عيادة مستشفى المملكة الطبية في مقر النادي؛ وذلك نظير شعوره بإجهاد".
وأضاف: "واصل المحترف الكوري الجنوبي "جانغ هيون سو" برنامجه العلاجي والتأهيلي في العيادة وصالة الإعداد البدني".
وتابع: "لم يشارك ناصر الدوسري في المران، نظير وفاة جدته لأبيه، ولن يتمكن من المغادرة مع الفريق، حيث قدم مجلس الإدارة تعازيه للاعب".
ميدانياً، اختتم الفريق عصر اليوم تحضيراته الميدانية، استعداداً لمواجهة "الاتحاد" غداً، ضمن منافسات الجولة 27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
حيث فرض المدير الفني "رامون دياز" عدداً من الجمل التكتيكية، وشهدت مشاركة "ياسر الشهراني" بعد أن أنهى برنامجه التأهيلي.
وتغادر بعثة الفريق مساء اليوم إلى "جدة"؛ تأهباً لمواجهة "الاتحاد" مساء يوم غد الاثنين، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.