بفكرة عربية.. بدء العد العكسي لانطلاق أحدث سلسلة سباقات عالمية للسكوتر الكهربائي

وتابع: "كان إنشاء رياضة جديدة تمامًا عملية معقدة ولكنها مجزية للغاية. ضمان سلامة جميع المشاركين هو أولويتنا، فالسلامة على الطرقات والحلبات شيئًا انخرطت فيه بقوة منذ أن توقفت عن التسابق، لذا فإننا نضع الكثير من الموارد في نقل ما تعلمناه من الحلبات إلى هذا النوع من وسائل التنقل، ونتطلع إلى تحقيق رؤيتنا لرياضة هادفة في الحياة في عام 2022".