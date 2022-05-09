بفكرة عربية.. بدء العد العكسي لانطلاق أحدث سلسلة سباقات عالمية للسكوتر الكهربائي
بعد أشهُر طويلة من الاستعدادات والاختبارات والتدريبات، بدأ العدّ العكسي الأخير لانطلاق بطولة عالمية فريدة من نوعها، هي بطولة سباقات السكوتر الكهربائية (eSkootr Championship™) التي ستُطلّ في أوّل سباقٍ رسمي لها من العاصمة البريطانية لندن التي تستضيف المرحلة الأولى في 13 و14 من شهر مايو الحالي.
فكرة البطولة كان خلفها معلّق سباقات الفورمولا 1 في العالم العربي خليل بشير، ورجل الأعمال اللبناني هراغ سركيسيان، وانضم إليهما اسمان معروفان في عالم رياضة سباقات الفئة الأولى سابقًا، هما السائق السابق ورئيس جمعية سائقي الجائزة الكبرى النمسوي أليكس فورز، وبطل العالم لسباقات "الفورمولا إي" البرازيلي لوكاس دي غراسي.
وتحمل البطولة الجديدة أهدافًا مختلفة على رأسها تعزيز الاستدامة في المدن العالمية، والترويج لمكاسب التكلفة القليلة والسهولة والراحة لوسيلة التنقّل لمسافات قصيرة في عالم التنقل الكهربائي الحديث والسريع التطوّر.
وستجوب هذه البطولة الجديدة والمثيرة للاهتمام مواقع تعتبر من العلامات الفارقة في قلب مدنٍ أوروبية مختلفة، إضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، إذ بعد قصّ الشريط الافتتاحي في لندن، ستقام المرحلة الثانية في مدينة نيون السويسرية (27-28 مايو)، قبل أن تتنقل بين فرنسا (17-18 يونيو)، وإيطاليا (15-16 يوليو)، ومن ثم إسبانيا (16-17 سبتمبر)، على ان تُختتم في الولايات المتحدة (6 أكتوبر).
سباق افتتاحي منتظر
موقع الجولة الافتتاحية سيكون استثنائيًا بامتياز، إذ اختار المنظّمون موقع "Printworks London" صاحب التاريخ الفني والثقافي الكبير، والذي يقع في قلب العاصمة البريطانية لندن، ليكون المكان الذي سيعكس إلهام السعي إلى مدنٍ أكثر استدامةً، موفّرًا مساحةً مثالية للمتفرجين لعيش تجربة ترفيهية غير مسبوقة.
هذا الاختيار لموقع الانطلاق تزامن مع اختيار أبطالٍ عالميين للمشاركة في السباق المنتظر، وعلى رأسها بطلة العالم مرتين ونجمة الفريق البريطاني للتزلج السريع على الجليد إليز كريستي، والحائزة على الميدالية البرونزية في بطولة العالم لـ"بي أم أكس" تري وايت، وصاحبة الميدالية البرونزية لألواح التزلج في الألعاب الأولمبية بيلي مورغان.
هذه الأسماء هي عيّنة من مجموعة أسماءٍ مميّزة للغاية لمتسابقين ومتسابقات أصحاب أسماء معروفة قَدِموا من رياضاتٍ مختلفة، لينضموا إلى البطولة الذي سترفع بلا شك عند مشاهديها حول العالم مستوى الأدرينالين عند كل منعطفٍ ومساحةٍ سريعة للانطلاق، وتحديدًا من خلال السباق الأول الذي سيكون على مسار طوله 600 متر صُمّم خصيصًا للمتنافسين الـ 30 الذين يمكن أن تتجاوز سرعاتهم 100 كلم/ ساعة (60 ميل / ساعة) على متن S1-X eSkootr.
وتم اختيار هؤلاء بعناية بعد تقدّم أكثر من 500 رياضي ورياضية لبرنامج eSC Rider خلال 12 شهرًا شهدوا فترةً مكثفة من الاختبارات والتدريبات قبل اختيار متسابقي موسم 2022 المنضمّين إلى الفرق العشرة المشاركة في البطولة.
المؤسس والرئيس التنفيذي للعمليات في بطولة إي-سكوتر خليل بشير علّق قائلًا: "بعد رؤية النمو المحتمل لوسائل التنقل لمسافات قصيرة ودراجات الـ إي-سكوتر، أمضينا عدة أعوام نطوّر فكرة ورؤية لبطولة إي-سكوتر الكهربائية. اخيرًا، لعب تفشي وباء كورونا دورًا في تسارع الحديث حول كيفية القيام بالأمور بشكل أفضل، وكيف يمكننا الاستفادة من تغييرات فعّالة وذات معنى، ويكون لها التأثير الإيجابي على مدننا والعالم من حولنا".
وأكمل: "أردنا من خلال تقديم بطولة إي-سكوتر، الجمع بين التنقل في المدن وتحرير الناس الذين عَلِقوا لفتراتٍ طويلة في أنظمة تنقّل لم تعد نافعة في أيامنا هذه. نضع ذلك إلى جانب فئة جديدة في عالم رياضة المحركات تعود بالنفع على المشاركين والجمهور، نشعر أنه بإمكاننا البدء بالحديث عن وسيلة تنقّل تأخذنا بعيدًا في المستقبل".
وختم عن رؤيته للبطولة العصرية، قائلًا: "نذهب للتسابق ونحن على قناعة بأن هذه البطولة ستكون وسيلة لتغيير رياضة المحركات ووسائل التنقل لمسافات قصيرة إلى الأبد".
من جانبه، قال سفير السلامة العامة في بطولة إي-سكوتر و الشريك المؤسس أليكس فورز: "نحن جميعًا متحمسون للغاية بشأن السباق الأول للبطولة في Printworks London. سيكون مكانًا رائعًا للسباق ومثاليًا لإطلاق السلسلة".
وتابع: "كان إنشاء رياضة جديدة تمامًا عملية معقدة ولكنها مجزية للغاية. ضمان سلامة جميع المشاركين هو أولويتنا، فالسلامة على الطرقات والحلبات شيئًا انخرطت فيه بقوة منذ أن توقفت عن التسابق، لذا فإننا نضع الكثير من الموارد في نقل ما تعلمناه من الحلبات إلى هذا النوع من وسائل التنقل، ونتطلع إلى تحقيق رؤيتنا لرياضة هادفة في الحياة في عام 2022".
تغطيةٌ عالمية واسعة
وستكون تغطية أول سلسلة سباقات للتنقل الدقيق في العالم متاحة للعرض عبر شبكة eSC من خلال شركاء البث في أكثر من 100 منطقة حول العالم مع وصولٍ متوقع إلى أكثر من 350 مليون منزل.
وباعتبارها رياضة جديدة ستلعب وسائل التواصل الاجتماعي دورًا حيويًا في بناء قاعدة جماهيرية للبطولة من خلال eSC Fan Hub وحسابات البطولة عبر "إنستجرام"، "يوتيوب"، وقنوات "تيك توك"، والتي ستُسهّل بدورها عملية تفاعل المتابعين والجماهير مع الأحداث، وجذب الشباب إليها بطرقٍ جديدة ومثيرة للاهتمام للإضاءة أكثر على وسائل التنقل لمسافات قصيرة التي تُعدّ الخيار الأنسب لأيامنا هذه، فهي توفّر للجيل الشاب وسيلة تنقل بتكلفة معقولة ومريحة بعيدًا من الازدحام ومن دون أي انبعاثات تلوّث وتضرّ بالبيئة.
علمًا بأن بطولة "إي-سكوتر" وإلى جانب الترويج لخيارات أكثر أمانًا وأذكى لوسائل التنقل، فهي في كل مدينة تزورها، ستقوم بجمع ممثلين عن الحكومات والعالم الصناعي والمجتمع المدني للمساعدة في تحديد الخيارات والآليات لتقديم رؤية مستدامة لمستقبل حضاري لوسائل التنقل. وستُظهر كيف يمكن للأماكن المكتظة أن تبني وبكفاءة شبكات مُدُنية آمنة، حيث يمكن للسكوتر الكهربائية والدراجات الكهربائية والدراجات الهوائية أن تتشارك نفس المساحات.
وقال أحد مؤسسي بطولة إي-سكوتر ورئيسها التنفيذي هراغ سركيسيان: "يسعدنا أن يستضيف Printworks London الشهير أول سباق لبطولتنا، وهو حدثٌ سيُخلّد في تاريخ العاصمة البريطانية الحضارية حيث ستتعرّف الجماهير أكثر على اهمية واهداف البطولة من اجل مستقبلٍ أفضل للعيش في هذا العالم".
وأضاف: "خضعت مجموعة المتسابقين النهائية لدينا لاختبارات وتدريبات مكثفة وتغلبت على أكثر من 500 من نخبة الرياضيين والرياضيات ليتمّ اختيارهم للموسم الأول. نحن فخورون بالعمل الذي قاموا به ومتحمسون للغاية لرؤيتهم يتنافسون على المضمار الأول وعلى مدار الموسم".
أما سفير الاستدامة لبطولة إي-سكوتر والشريك المؤسس لوكاس دي غراسي، فقال: "لقد عملنا بجديّة لإنشاء سلسلة سباقات من شأنها إثارة وإشراك الجماهير، ولكنها أيضًا تعزّز هدفًا أكبر. أنا مدافع شغوف عن أكبر قدر من الاستدامة في رياضة السيارات والتنقّل العالمي، وأنا فخور بأن أقول إن eSC كانت خالية من انبعاثات الكربون منذ إنشائها".
وأردف: "سنستخدم سباقاتنا للمساعدة في تطوير التكنولوجيا والسلامة واللوائح الخاصة بوسائل التنقّل الكهربائية اليومية، وهذا بفضل تشكيلة المتسابقين المذهلة والمتنوّعة التي ستأخذ الجميع في رحلةٍ من المتعة والإثارة".