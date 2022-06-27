بقيادة الرئيس الذهبي "ابن نافل" .. الهلال يمتلك كأس الأمير محمد بن سلمان للأبد

امتلك الهلال، كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد تحقيقه لقب دوري المحترفين لثلاثة مواسم متتالية، بعد أن كسب الفيصلي، أمس الاثنين بهدفي النيجيري "إيغالو" مقابل هدف، في اللقاء الذي احتضنه ملعب الملك فهد الدولي "الدرة" بالرياض، في الجولة الأخيرة من الدوري (الجولة 30).
ورفع الأزرق عدد ألقابه في دوري المحترفين إلى 7، وهو صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز، الـ 18 بمختلف مسميات الدوري.
ويحتفظ (كبير آسيا) بالكأس بعد أن حقق اللقب ثلاث مرات متتالية في عهد رئاسة فهد بن نافل، بحسب اللائحة التنظيمية من رابطة الدوري السعودي للمحترفين، على أن تقدم الرابطة كأسًا جديدة للمسابقة في الموسم التالي، ليبدأ معه احتساب عدد مرات الفوز لكل نادٍ من جديد.
وبلغ الهلال البطولة رقم 65 في سجله الشرفي.