بقيادة الرئيس الذهبي "ابن نافل" .. الهلال يمتلك كأس الأمير محمد بن سلمان للأبد

امتلك الهلال، كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد تحقيقه لقب دوري المحترفين لثلاثة مواسم متتالية، بعد أن كسب الفيصلي، أمس الاثنين بهدفي النيجيري "إيغالو" مقابل هدف، في اللقاء الذي احتضنه ملعب الملك فهد الدولي "الدرة" بالرياض، في الجولة الأخيرة من الدوري (الجولة 30).