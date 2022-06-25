بقيادة "المحمدي".. الأخضر الشاب يفتتح معسكره في مدينة أبها

واستدعى المدير الفني للمنتخب السعودي صالح المحمدي 28 لاعبًا للالتحاق بالمعسكر، هم: أسامة المرمش، بلال الدواء، حامد شنقيطي، تركي الجوش، عبدالعزيز الفرج، أحمد الجليدان، محمد سليمان، محمد برناوي، محمد الدوسري، سويلم المنهالي، سالم النجدي، وليد عياش، حسن سفياني، مهند براح، فيصل صبياني، عبدالله الزيد، عبدالعزيز العليوة، مصعب الجوير، عبدالله العنزي، محمد المري، صالح الرحماني، ياسين الزبيدي، ثامر الشهراني، مشاري النمر، يزيد جوشان، علي المسعود، نواف السهلي وعبدالعزيز العثمان.