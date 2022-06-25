بقيادة "المحمدي".. الأخضر الشاب يفتتح معسكره في مدينة أبها

افتتح المنتخب السعودي تحت 20 عامًا أمس السبت معسكره الإعدادي في مدينة أبها، الذي يمتد حتى السابع من يوليو المقبل استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس العرب التي تستضيفها مدينة أبها خلال الفترة من 20 يوليو إلى 6 أغسطس المقبلَيْن.
واستدعى المدير الفني للمنتخب السعودي صالح المحمدي 28 لاعبًا للالتحاق بالمعسكر، هم: أسامة المرمش، بلال الدواء، حامد شنقيطي، تركي الجوش، عبدالعزيز الفرج، أحمد الجليدان، محمد سليمان، محمد برناوي، محمد الدوسري، سويلم المنهالي، سالم النجدي، وليد عياش، حسن سفياني، مهند براح، فيصل صبياني، عبدالله الزيد، عبدالعزيز العليوة، مصعب الجوير، عبدالله العنزي، محمد المري، صالح الرحماني، ياسين الزبيدي، ثامر الشهراني، مشاري النمر، يزيد جوشان، علي المسعود، نواف السهلي وعبدالعزيز العثمان.
وأجرى "الأخضر" حصته التدريبية الأولى مساء أمس على الملعب الرديف لمدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية. وافتتح المحمدي التدريبات بكلمة، طالب فيها اللاعبين بمضاعفة الجهد والبناء على ما قدَّمه اللاعبون خلال مشاركتهم في بطولة تولون الدولية التي واجه فيها منتخبات أولمبية، وكانت احتكاكًا قويًّا للاعبين قبل خوض غمار البطولة العربية.
وبدأت الحصة بتمارين الإحماء، ثم تدريبات لياقية، قبل أن يطبق المحمدي عددًا من التدريبات اللياقية؛ ليختتم الحصة بتمارين التقوية.
يُذكر أن البطولة يشارك بها 18 منتخبًا، وستُجرى قرعتها اليوم الأحد في الدمام.