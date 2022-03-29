بقيادة "رونالدو".. البرتغال تحبط مفاجأة مقدونيا وتبلغ مونديال 2022

تأهل منتخب البرتغال الأول لكرة القدم إلى نهائيات كأس العالم 2022، بعد أن كسب مواجهته 2- 0 أمام مقدونيا الشمالية ضيفتها، على ملعب «دراجاو» في بورتو، في نهائي المسار الثالث من الملحق الأوروبي المؤهل إلى مونديال قطر، الثلاثاء.
وسجل برونو فرنانديش ثنائية الفوز في الدقيقتين 32 و65 لتتأهل البرتغال إلى النهائيات للمرة الثامنة في تاريخها والسادسة توالياً.
وكان بطل أوروبا 2016 تفوق في نصف النهائي الخميس الفائت 3-1 على ضيفه التركي، فيما فجرّت مقدونيا الشمالية مفاجأة مدوية عندما حرمت إيطاليا من بلوغ كأس العالم للمرة الثانية توالياً بفوزها عليها 1-0 بهدف قاتل في الوقت بدل الضائع.