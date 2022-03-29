بقيادة "رونالدو".. البرتغال تحبط مفاجأة مقدونيا وتبلغ مونديال 2022

تأهل منتخب البرتغال الأول لكرة القدم إلى نهائيات كأس العالم 2022، بعد أن كسب مواجهته 2- 0 أمام مقدونيا الشمالية ضيفتها، على ملعب «دراجاو» في بورتو، في نهائي المسار الثالث من الملحق الأوروبي المؤهل إلى مونديال قطر، الثلاثاء.