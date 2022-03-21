بمباريات مصغرة .. "الأخضر" يواصل استعداده للقاء " الصين "

يكثف المنتخب السعودي الأول لكرة القدم تدريباته في معسكره الذي يقام حالياً في العاصمة الإماراتية "أبو ظبي"، استعداداً لخوض مواجهته أمام منتخب الصين ،الخميس المقبل، على " ملعب الشارقة الرياضي"، ضمن منافسات الجولة التاسعة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022.
وشهدت الحصة التدريبية للأخضر حضور ومتابعة رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل.
وأجرى لاعبو المنتخب السعودي، اليوم الاثنين، حصة تدريبية على "ملعب فندق قصر الإمارات" تحت إشراف المدير الفني " رينارد"، بدأت بتمارين الإحماء ثم تمرين التمرير بعدها أجريت مباريات مصغرة قبل أن يجري مناورة تكتيكية على كامل مساحة الملعب. واختتمت الحصة التدريبية بتمارين استرجاعية.
من جهة أخرى، يواصل "الأخضر" تدريباته ،غداً الثلاثاء، عند الساعة الخامسة مساءً على "ملعب فندق قصر الإمارات"، في حصة تدريبية مغلقة أمام وسائل الإعلام.