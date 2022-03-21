بمباريات مصغرة .. "الأخضر" يواصل استعداده للقاء " الصين "

يكثف المنتخب السعودي الأول لكرة القدم تدريباته في معسكره الذي يقام حالياً في العاصمة الإماراتية "أبو ظبي"، استعداداً لخوض مواجهته أمام منتخب الصين ،الخميس المقبل، على " ملعب الشارقة الرياضي"، ضمن منافسات الجولة التاسعة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022.