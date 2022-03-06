بمجموع 62 نقطة.. "الحليسي" و"السلهب" بطلا "كأس GIB للجولف 2022"

حقق لاعبا الجولف: عبد العزيز الحليسي، وفيصل السلهب، كأس بطولة GIB السنوية للجولف في نسختها الخامسة 2022، التي أقيمت أول من أمس على ملاعب نادي ديراب الريفي للجولف بمدينة الرياض، وذلك بمجموع 62 نقطة.
وعادت البطولة إلى واجهة الفعاليات الرياضية بمشاركات واسعة لأكثر من 92 لاعبًا من المحترفين والهواة من مختلف الجنسيات، من بينهم لاعبون مصنفون من المنتخب السعودي للجولف، إضافةً إلى مديرين تنفيذيين وعملاء وشركاء في بنك الخليج الدولي، وأعضاء آخرين مهمين في مجتمع الأعمال في العاصمة الرياض.
وسجلت بطولة بنك الخليج الدولي للجولف "كأس GIB" لهذا العام نجاحًا فنيًا وتنظيميًا لافتًا، وقال عبدالعزيز الحليسي الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الدولي: "يسعدنا أن نشهد عودة بطولة كأس الجولف السنوية إلى أجندة رياضة الجولف بالمملكة، ونحن في غاية السرور بأن أتيحت لنا فرصة الالتقاء شخصيًا بعملائنا وشركائنا وبلاعبي الجولف". مضيفًا: "إن المشاركة القوية في البطولة، بما في ذلك الدعم الذي قدمه المنتخب السعودي والاتحاد السعودي للجولف؛ تدل على أهمية بطولة كأس بنك الخليج الدولي للجولف، وجهود القطاع الخاص لتعزيز نمو هذه اللعبة الاستراتيجية بالمشاركة الجماهيرية، بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030 وأهدافها لتطوير مختلف الرياضات الرئيسة".
وقدم الحليسي شكره لرئيس الاتحاد السعودي للجولف ياسر الرميان، قائلًا: "أود أن أهنئ وأشكر شخصيًا جميع من أسعدنا بحضوره ومشاركته هذه البطولة، وعلى رأسهم رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للجولف وجولف السعودية، الذي أثرت مشاركته المنافسة في البطولة، مع تطلعاتنا إلى عام إيجابي حافل بالمشاركات مع العديد من الجهات المعنية في جميع أنحاء المملكة".
وشهدت البطولة مشاركة 46 فريقًا من مختلف مناطق المملكة ودول الخليج؛ حيث اتبعت البطولة طريقة اللعب على لعب الفرق كرتين "أحسن كرة"، أو بما يعرف بـ"تكساس سكرامبل" "Two Balls Texas Scramble"، وقد هيمن اللاعبون السعوديون لهذا العام وفاز بالبطولة الفريق المكون من اللاعب عبد العزيز الحليسي وفيصل السلهب بمجموع 62 نقطة، ونال المركز الثاني اللاعبان عبد الرحمن المنصور، ورامي السيهاتي، بمجموع بالتساوي مع المركز الثالث فريق وحيد أسلم وفو فيت دونغ، وحل في المركز الرابع فريق عمر حريري وجاد سليم بمجموع 64 نقطة، تلاه في المركز الخامس فريق عبد الرحمن العثمان وجرانت سميت بمجموع 65.
كما كانت هناك جوائز خاصة لأقرب ضربة في الحفرة رقم 4، وكانت من نصيب اللاعب سامي الرشيدي، وفي الحفرة رقم 16 نال الجائزة اللاعب سعود الشدادي، بينما ذهبت جائزة أطول ضربة في الحفرة رقم 1 إلى اللاعب الكوري مانسوب كيم، وحصل اللاعب سعود الشريف على جائزة الحفرة رقم 13، فيما لم يحالف الحظ أيًا من اللاعبين في إسقاط الكرة بضربة واحدة والفوز بالسيارتين "McLaren"، وذلك في الحفرة رقم 7 والحفرة رقم 11، والتي تبلغ قيمتها المالية أكثر من 3 ملايين ريال.