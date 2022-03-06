بمجموع 62 نقطة.. "الحليسي" و"السلهب" بطلا "كأس GIB للجولف 2022"

وسجلت بطولة بنك الخليج الدولي للجولف "كأس GIB" لهذا العام نجاحًا فنيًا وتنظيميًا لافتًا، وقال عبدالعزيز الحليسي الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الدولي: "يسعدنا أن نشهد عودة بطولة كأس الجولف السنوية إلى أجندة رياضة الجولف بالمملكة، ونحن في غاية السرور بأن أتيحت لنا فرصة الالتقاء شخصيًا بعملائنا وشركائنا وبلاعبي الجولف". مضيفًا: "إن المشاركة القوية في البطولة، بما في ذلك الدعم الذي قدمه المنتخب السعودي والاتحاد السعودي للجولف؛ تدل على أهمية بطولة كأس بنك الخليج الدولي للجولف، وجهود القطاع الخاص لتعزيز نمو هذه اللعبة الاستراتيجية بالمشاركة الجماهيرية، بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030 وأهدافها لتطوير مختلف الرياضات الرئيسة".