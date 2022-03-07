بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية.. بطولة أرامكو السعودية النسائية الدولية للقولف تقيم فعالية "يوم المرأة"

من جهته قال ماجد السرور، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لقولف السعودية والاتحاد السعودي للقولف: "تستمر رياضة القولف النسائية في المملكة في النمو مع زيادة الاهتمام والمشاركة بشكل واضح عاماً بعد عام. ومن خلال إقامة هذه البطولات العالمية جنباً إلى جنب مع شركائنا في أرامكو، نعلم أنه يمكننا حقاً إلهام وتمكين المزيد من النساء لتجربة الرياضة مع استمرارنا في رحلتنا لنشر الرياضة في المملكة. فعالية "يوم المرأة" مفتوحة للجميع وتتيح الفرصة لخوض تجربة القولف لأول مرة مع العائلة الأصدقاء والاستمتاع بالضيافة والتعرف على أكبر النجمات العالميات في موقع مميز".