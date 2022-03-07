بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية.. بطولة أرامكو السعودية النسائية الدولية للقولف تقيم فعالية "يوم المرأة"

أعلنت بطولة أرامكو السعودية النسائية الدولية للقولف المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة عن إقامة فعالية هي الأولى من نوعها تحت مسمى "يوم المرأة" كجزء من الحدث العالمي الذي يُعد إحدى بطولات الجولة الأوروبية للسيدات ويحتضنه نادي وملعب رويال غرينز بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية في الفترة من 17 حتى 20 مارس (الجاري).
جاء الإعلان عن الفعالية يوم الاثنين خلال اليوم الإعلامي الذي استضافت فيه الجهة المنظمة للبطولة ممثلي وسائل الإعلام المختلفة احتفاءً باليوم العالمي للمرأة ولاستعراض آخر الاستعدادات لبطولة أرامكو السعودية النسائية الدولية المرتقبة.
وسيشهد "يوم المرأة" المنتظر إقامته في ثاني أيام البطولة (18 مارس) والذي يُعد امتداداً لمبادرة نادي السيدات أولاً، العديد من الأنشطة الترفيهية والتعليمية حيث سيتيح لجميع الجماهير الحاضرة من سيدات وفتيات المملكة فرصة تعلم رياضة القولف من خلال حصص تدريبية مجانية، مع إمكانية لقاء مجموعة من نخبة لاعبات القولف العالميات المشاركات في البطولة. كما تتاح لهم فرصة التسجيل في حصص تدريبية على مدار العام ضمن "نادي السيدات أولاً".
كما سيتواجد مدربو "قولف السعودية" في منطقة الجماهير “Aramco Energy Zone” من الساعة 10 صباحاً حتى الساعة 12 ظهراً، لتقديم النصائح والإرشادات لأي سيدة أو فتاة ترغب في ممارسة رياضة القولف أو معرفة المزيد عنها. كما ستشهد منطقة الجماهير إقامة عرض أزياء يستعرض تصاميم مواهب محلية مصاحبة، وسيتم تقديم الضيافة للمشاركات في المنطقة المخصصة للجماهير بجانب الحفرة رقم 16، والتي تُعد إحدى أجمل المواقع في مختلف ملاعب القولف العالمية بإطلالتها الساحرة على ساحل البحر الأحمر لتمنحهم أفضل خلفية للصور التذكارية.
من جهته قال ماجد السرور، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لقولف السعودية والاتحاد السعودي للقولف: "تستمر رياضة القولف النسائية في المملكة في النمو مع زيادة الاهتمام والمشاركة بشكل واضح عاماً بعد عام. ومن خلال إقامة هذه البطولات العالمية جنباً إلى جنب مع شركائنا في أرامكو، نعلم أنه يمكننا حقاً إلهام وتمكين المزيد من النساء لتجربة الرياضة مع استمرارنا في رحلتنا لنشر الرياضة في المملكة. فعالية "يوم المرأة" مفتوحة للجميع وتتيح الفرصة لخوض تجربة القولف لأول مرة مع العائلة الأصدقاء والاستمتاع بالضيافة والتعرف على أكبر النجمات العالميات في موقع مميز".
وعلقت نجمة القولف المغربية مها حديوي، والتي تُعد أول امرأة عربية تشارك في الجولة الأوروبية للسيدات، قائلة: "من الرائع مشاهدة التزايد في أعداد السيدات والفتيات الممارسات للقولف في المملكة العربية السعودية، وأشعر بسعادة حين يتواصلن معي عبر وسائل التواصل الاجتماعي" وأضافت الحديوي: "أنا متحمسة لأن أكون جزءاً من يوم المرأة وأن ألتقي بعشاق ومحبي رياضة القولف وبكل شخص يرغب في تجربة هذه الرياضة الرائعة لأول مرة".
الجدير بالذكر أن بطولة أرامكو السعودية النسائية الدولية تعود للمملكة العربية السعودية في نسختها الثالثة وستشهد مشاركة نخبة من أفضل النجمات العالميات تتقدمهم حاملة اللقب النيوزيلندية ليديا كو، إلى جانب لاعبات حققن لقب بطولات كبرى مثل: آنا نوردكفيست وجورجيا هول، وكذلك نجوم كأس سولهايم كارلوتا سيغاندا وبرونتي لو، ولاعبات حاصلات على ألقاب في بطولات الجولة الآسيوية مثل: ماريان سكاربنورد، وأليسون لي، وأوليفيا كوان، وبولين روسين بوشار، وستيف كيرياكو، وآن فان دام، وبطلة نسخة عام 2020 الدنماركية إميلي كريستين بيدرسن.