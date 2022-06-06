بمشاركة الدوسري والشهراني .. الأخضر يستأنف تدريباته بعد ودية كولومبيا

ميدانيًا، قسم المدير الفني "إيرڤي رينارد" لاعبي الأخضر لمجموعتين، الأولى ضمت اللاعبين الذين شاركوا بصفة أساسية في المباراة الماضية أمام منتخب كولومبيا، حيث خصص لهم تمارين استرجاعية في النادي الصحي، فيما ضمت المجموعة الثانية بقية اللاعبين بدأت حصتهم التدريبية التي أجريت على "ملعب منتجع لافينكا" بتمارين الإحماء ثم تمرين المربعات بعدها أُجريت مباريات مصغرة، لتختتم الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.