بمشاركة الدوليين .. الهلال يواصل التحضير للشباب و"عطيف" يكمل التأهيل

واصل الفريق الكروي الأول بنادي الهلال مساء اليوم الأربعاء، تدريباته الاعتيادية، استعدادًا لمواجهة الشباب في نصف نهائي الكأس.
ركز مدير الجهاز الفني الأرجنتيني "دياز" في الحصة التدريبية على الجوانب البدنية والفنية، حيث التحق لاعبو المنتخب السعودي بتدريبات الفريق، بعد فراغهم من المشاركة مع الأخضر .
وأدى لاعبو الأزرق المشاركون بصفة أساسية مساء أمس مع المنتخب تدريبات استرجاعية، فيما انضم بقية اللاعبين غير المشاركين بصفة أساسية مع المنتخب للتدريبات الجماعية، وعمد الجهاز الفني خلال المران إلى تطبيق تدريبات بدنية وتدريبات لياقية متنوعة بالكرة.
من جهة ثانية شارك متوسط الميدان "عبد الله عطيف" في جزء من التدريبات الجماعية، قبل أن يواصل برنامجه التأهيلي.