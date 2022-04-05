بمشاركة 12 ألف طالب.. انطلاق بطولة "دوري المدارس" في الرياض

دشن مدير عام التعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي انطلاق فعاليات بطولة "دوري المدارس لكرة القدم 2022م" للبنين في نسختها الثالثة، بمشاركة رئيس الاتحاد السعودي للرياضة المدرسية علي بن محمد الشعلان وحضور عدد من منسوبي التعليم، وذلك بالملعب الرياضي لثانوية ابن النفيس.
وتأتي البطولة ضمن خطة المشروع الرياضي الوطني لدوري المدارس المنفذة مؤخرًا على مستوى المملكة بالتعاون والشراكة بين وزارة التعليم ووزارة الرياضة، الهادف إلى صناعة جيل جديد من الرياضيين السعوديين وتعزيز الرياضة المدرسية وتنمية الأنشطة الرياضية في المجتمع، ضمن مستهدفات وزارتي الرياضة والتعليم المنبثقة من رؤية المملكة 2030م.
وكشف المتحدث الرسمي بتعليم الرياض علي الغامدي أن عدد الطلاب المشاركين في البطولة بلغ أكثر من 12 ألف طالب من خلال 1113 فريقًا مشاركًا يمثلون 354 مدرسة.
وأفاد أنه تم تجهيز واعتماد 26 ملعبًا رياضيًا لاحتضان مباريات دوري المدارس واستضافة الفرق المشاركة، فيما يشارك في لجان التنظيم 132 مشرفًا وفي لجان التحكيم 60 حكمًا وفي الفرق الطبية 26 مسعفًا.
وأكد "الغامدي" اتخاذ إجراءات الأمن والسلامة كافة؛ لضمان سلامة اللاعبين والفرق المشاركة وتطبيق اللائحة الفنية للبطولة والتزام الآداب العامة، متمنيًا لجميع الفرق المشاركة التوفيق والنجاح في الحدث الوطني الكروي.