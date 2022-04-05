بمشاركة 12 ألف طالب.. انطلاق بطولة "دوري المدارس" في الرياض

وتأتي البطولة ضمن خطة المشروع الرياضي الوطني لدوري المدارس المنفذة مؤخرًا على مستوى المملكة بالتعاون والشراكة بين وزارة التعليم ووزارة الرياضة، الهادف إلى صناعة جيل جديد من الرياضيين السعوديين وتعزيز الرياضة المدرسية وتنمية الأنشطة الرياضية في المجتمع، ضمن مستهدفات وزارتي الرياضة والتعليم المنبثقة من رؤية المملكة 2030م.