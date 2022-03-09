بمشاركة 12 مدرباً.. "اتحاد القدم" يختتم أعمال دورة اللياقة البدنية الآسيوية

وفي ختام الدورة، سلم المحاضر الآسيوي مدير التعليم في الاتحاد السعودي لكرة القدم الدكتور يحيى الشريف شهادات حضور الدورة للمدربين المشاركين، مشيداً بالمستوى الذي قدموه خلال الدورة، متمنياً لهم التوفيق في خطواتهم المقبلة.