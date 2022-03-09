بمشاركة 12 مدرباً.. "اتحاد القدم" يختتم أعمال دورة اللياقة البدنية الآسيوية

اختتمت اللجنة الفنية في الاتحاد السعودي لكرة القدم أعمال دورة اللياقة المستوى الأول B الآسيوية، والتي أقيمت في معهد إعداد القادة وبمشاركة 12 مدرباً.
واشتملت الدورة على محاضرات نظرية وعملية في تدريبات تحمّل السرعة والقدرة في كرة القدم ومتطلبات كرة القدم البدنية والتكليفات الفسيولوجية لكرة القدم.
وفي ختام الدورة، سلم المحاضر الآسيوي مدير التعليم في الاتحاد السعودي لكرة القدم الدكتور يحيى الشريف شهادات حضور الدورة للمدربين المشاركين، مشيداً بالمستوى الذي قدموه خلال الدورة، متمنياً لهم التوفيق في خطواتهم المقبلة.
وشكر رئيس اللجنة الفنية تركي السلطان مدير معهد إعداد القادة عبدالله حماد على استضافتهم وتقديم جميع التسهيلات لنجاح الدورة.