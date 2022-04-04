بمشاركة 17 مدربة .. لجنة الحكام تختتم دورة مدربي اللياقة البدنية للحكمات

اختتمت لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الخميس، دورة مدربي اللياقة البدنية للحكمات.
وشهدت الدورة مشاركة 17 مدربة، كما تم التعاون مع المحاضرة الروسية جوليا تاراسوفا الحاصلة على ثلاث ميداليات منها ذهبية السباعي في الأولمبياد، وهي محاضرة في اللياقة البدنية مع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.
واشتملت الفترة الصباحية من الدورة على جلسات للتدريبات من بينها تدريب السرعة، قوة التحمل، تدريب العضلات الأساسية وتمارين القوة.
في المقابل اشتملت الفترة المسائية على تطبيق تدريبات تقنية وأنواع الجري، تمرينات القدرة على التحمل، بالإضافة إلى طرق الوقاية من إصابات العضلات الأساسية.