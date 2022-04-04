بمشاركة 17 مدربة .. لجنة الحكام تختتم دورة مدربي اللياقة البدنية للحكمات

وشهدت الدورة مشاركة 17 مدربة، كما تم التعاون مع المحاضرة الروسية جوليا تاراسوفا الحاصلة على ثلاث ميداليات منها ذهبية السباعي في الأولمبياد، وهي محاضرة في اللياقة البدنية مع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.