بمشاركة 18 منتخباً .. سحب قرعة النسخة الثامنة لكأس العرب للمنتخبات تحت 20 عاماً

وأقيمت النسخة الثانية من البطولة في الجزائر عام 1985 وفاز بلقبها المنتخب السعودي بعد فوزه على المنتخب الجزائري في المباراة النهائية، بينما فاز منتخب المغرب باللقب في نسخة 1989 بفوزه في النهائي على منتخب العراق. وأقيمت النسخة الرابعة عام 2011 في المغرب، وفاز بها المنتخب المغربي على حساب المنتخب السعودي، الذي خسر نهائي 2012 أمام منتخب تونس في خامس نسخ البطولة في الأردن.