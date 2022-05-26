بمشاركة (23) لاعبًا .. الأخضر الشاب إلى فرنسا للمشاركة في الدورة الدولية

واختار المدير الفني للأخضر "الوطني" صالح المحمدي (23) لاعبًا للمشاركة في البطولة جاءت أسماؤهم على النحو التالي: أسامة المرمش، بلال الدواء، حامد الشنقيطي، عبدالعزيز الفرج، محمد الدوسري، محمد برناوي، محمد سليمان، سويلم المنهالي، حسن ربيع، وليد عياش، سالم النجدي، فيصل صبياني، عبدالملك العييري، عبدالله الزيد، حسن سفياني، عبدالله العنزي، عبدالملك الجابر، عبدالعزيز العليوة، خالد مجرشي، محمد المري، عثمان العثمان، يزيد جوشان، مشاري النمر.