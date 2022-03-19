بمشاركة 26 لاعبًا.. الأخضر الشاب يفتتح معسكر الشرقية ويواجه قطر مرتَيْن

واختار المدير الفني للأخضر "الوطني صالح المحمدي" 26 لاعبًا، أسماؤهم على النحو الآتي: أسامة المرمش، حامد الشنقيطي، مؤيد الكرنيب، محمد الدوسري، محمد سليمان، علي النخلي، حسن ربيع، سليمان هزازي، وليد عياش، عبدالعزيز الفرج، عبدالله العنزي، فيصل صبياني، عبدالملك العييري، مصعب الجوير، حسن سفياني، عبدالله الزيد، محمد المري، يزيد الغامدي، زيد العنزي، براء صفطة، عبدالعزيز العليوة، خالد مجرشي، عثمان العثمان، عبدالملك الجابر، عبدالله رديف ومشاري النمر.