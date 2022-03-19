بمشاركة 26 لاعبًا.. الأخضر الشاب يفتتح معسكر الشرقية ويواجه قطر مرتَيْن

يدشن المنتخب السعودي تحت 20 عامًا لكرة القدم الاثنين المقبل معسكره الإعدادي الذي يُقام في المنطقة الشرقية، ويمتد حتى التاسع والعشرين من شهر مارس الجاري، في إطار الاستعداد للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 20 عامًا 2023 في أوزبكستان.
واختار المدير الفني للأخضر "الوطني صالح المحمدي" 26 لاعبًا، أسماؤهم على النحو الآتي: أسامة المرمش، حامد الشنقيطي، مؤيد الكرنيب، محمد الدوسري، محمد سليمان، علي النخلي، حسن ربيع، سليمان هزازي، وليد عياش، عبدالعزيز الفرج، عبدالله العنزي، فيصل صبياني، عبدالملك العييري، مصعب الجوير، حسن سفياني، عبدالله الزيد، محمد المري، يزيد الغامدي، زيد العنزي، براء صفطة، عبدالعزيز العليوة، خالد مجرشي، عثمان العثمان، عبدالملك الجابر، عبدالله رديف ومشاري النمر.
ويستضيف "الأخضر" منتخب قطر في مباراتَيْن تجريبيتَيْن ضمن معسكره الإعدادي في المنطقة الشرقية.