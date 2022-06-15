بمشاركة 26 مدربًا.. اختتام دورة الرخصة التدريبية الآسيوية "A\B" الخاصة باللاعبين الدوليين

وحاضر في الدورة المدرب السابق لمنتخبات إنجلترا للفئات السنية الحاصل على بطولة أوروبا تحت 17 عامًا جون بيكوك، ومدير تعليم الاتحاد الإيرلندي نايل أورايقين، إلى جانب محاضري الاتحاد السعودي المعتمدين لدى الاتحاد الآسيوي: خالد القروني، محمد عبدالجواد، خالد الفرحان، مشبب زياد، وبندر الأحمدي.