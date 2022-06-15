بمشاركة 26 مدربًا.. اختتام دورة الرخصة التدريبية الآسيوية "A\B" الخاصة باللاعبين الدوليين

اختتمت المرحلة الثالثة والأخيرة من دورة الرخصة التدريبية الآسيوية "A\B" الخاصة باللاعبين الدوليين المعتزلين، التي أقيمت تحت إشراف اللجنة الفنية قسم التعليم في الاتحاد السعودي لكرة القدم، خلال الفترة من 5-14 يونيو الجاري، وبمشاركة 26 مدربًا ممن سبق لهم تمثيل المنتخب السعودي الأول.
وشهد اليوم الختامي حضور الأمين العام للاتحاد السعودي إبراهيم القاسم، الذي سلم شهادات اجتيازهم دورة الرخصة التدريبية الآسيوية "A/B"، وذلك بحضور عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة الفنية تركي السلطان، وناصر لاركيت المدير الفني للاتحاد السعودي، ومدير التعليم بالاتحاد عضو هيئة التعليم بالاتحاد الآسيوي الدكتور يحيى الشريف.
وحاضر في الدورة المدرب السابق لمنتخبات إنجلترا للفئات السنية الحاصل على بطولة أوروبا تحت 17 عامًا جون بيكوك، ومدير تعليم الاتحاد الإيرلندي نايل أورايقين، إلى جانب محاضري الاتحاد السعودي المعتمدين لدى الاتحاد الآسيوي: خالد القروني، محمد عبدالجواد، خالد الفرحان، مشبب زياد، وبندر الأحمدي.
وكانت المرحلة الأولى من الدورة أقيمت في الفترة من 4-15 ديسمبر الماضي، فيما أقيمت المرحلة الثانية في الفترة من 5 - 14 مارس الماضي.
من جانبه قدّم السلطان شكره وتقديره لمدير عام معهد إعداد القادة عبدالله حماد وفريق عمله؛ على حسن الاستضافة والترتيب لاستضافة هذه الدورة، متمنيًا التوفيق للمعهد في قادم الأيام.