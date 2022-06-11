بمشاركة 403 لاعبين يمثلون 42 نادياً.. الشباب بطلاً لـ"سوبر" التايكوندو

وشهد حفل ختام الموسم تكريم عدد من الشخصيات المميزة في الموسم الرياضي، بدءًا من نائب رئيس الاتحاد سابقاً والحكم الأولمبي أبو بكر كردي نظير ما قدمه من جهود وخدمات للرياضة السعودية والتشريف القاري والدولي. كما مُنِحت جائزة المرأة القيادية لحكمة التايكوندو سحر مؤمنه، وكُرِّم مدرب نادي الرائد المخضرم علي العيسى لجهوده الطويلة التي بذلها خلال مشواره، حيث أدخل اللعبة في (14) نادياً على مدى أكثر (40) عاماً. وأفضل لاعبة مرام اليحياء، وجائزة أفضل حكم للدولي غازي الغانم، وحكم واعد لعبدالرحمن العمري، وإداري لعلي اليامي (وج)، وأفضل إدارية نجود إمام، وأفضل حكم تايكوندو من العنصر النسائي أروى حسن، وأفضل (3) مدربين في الموسم الرياضي مشعل الدوسري (الهلال) وخالد الدهيمي (الفرع) ومنصور عسيري (أبها)، وأفضل مدربة ريم أبو بكر. فيما توشح أفضل لاعب في الموسم الرياضي فهد السميح - نادي الشباب الذي حصل على أعلى تصنيف دولي من ضمن اللاعبين السعوديين.